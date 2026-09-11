Ситуация с бензином
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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:42

Топливо идёт на поправку: Набиуллина дала прогноз до конца года

Набиуллина спрогнозировала восстановление ситуации на топливном рынке

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ситуация на российском топливном рынке будет постепенно стабилизироваться, а производственные мощности должны восстанавливаться до конца года. Такой прогноз озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, именно такое развитие событий заложено в базовый сценарий Центробанка. Регулятор учитывает меры, которые принимают правительство и компании для восстановления выбывших мощностей и их защиты.

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«Мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года», — заявила Набиуллина.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что регулятор продолжит следить за развитием ситуации на топливном рынке.

Сейчас в России сохраняются локальные сложности с бензином. Ситуация заметно различается в зависимости от региона: на отдельных АЗС действуют ограничения на продажу топлива, тогда как в других субъектах обстановка уже стабилизируется. Власти принимают меры для увеличения предложения и восстановления работы нефтеперерабатывающих мощностей.

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Ранее Life.ru подробно рассказывал, что происходит с бензином в России, где сохраняются перебои и сколько стоят АИ-92 и АИ-95.

Больше новостей о ценах, поставках топлива и ситуации на АЗС — в разделе «Ситуация с бензином» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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