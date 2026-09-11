Топливо идёт на поправку: Набиуллина дала прогноз до конца года

Ситуация на российском топливном рынке будет постепенно стабилизироваться, а производственные мощности должны восстанавливаться до конца года. Такой прогноз озвучила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По её словам, именно такое развитие событий заложено в базовый сценарий Центробанка. Регулятор учитывает меры, которые принимают правительство и компании для восстановления выбывших мощностей и их защиты.

«Мы действительно придерживаемся предпосылки, что постепенно ситуация будет стабилизироваться, восстанавливаться производственные мощности до конца года», — заявила Набиуллина.

При этом глава ЦБ подчеркнула, что регулятор продолжит следить за развитием ситуации на топливном рынке.

Сейчас в России сохраняются локальные сложности с бензином. Ситуация заметно различается в зависимости от региона: на отдельных АЗС действуют ограничения на продажу топлива, тогда как в других субъектах обстановка уже стабилизируется. Власти принимают меры для увеличения предложения и восстановления работы нефтеперерабатывающих мощностей.