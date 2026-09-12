«Финансовая дисциплина — в силе воли»: Россиян научили искусству копить деньги

Чтобы сформировать накопления, откладывать деньги нужно регулярно, отметил финансовый аналитик Виталий Калугин. Он рекомендовал перечислять 10% зарплаты на депозит без возможности снятия средств.

«Финансовая дисциплина проявляется в силе воли. Любые накопления — это контроль и волевые установки», — подчеркнул эксперт в беседе с РИА «ФедералПресс».

Среди других рекомендаций — заранее определить, на что нужны деньги, и расставить приоритеты. Найти лишние расходы поможет анализ бюджета за три месяца: отдельно стоит учитывать платежи за жильё, продукты, транспорт, здоровье и развлечения.

Более незаметный способ — округление покупок до 10, 50 или 100 рублей с отправкой разницы в копилку. Другой вариант — метод конвертов: доход распределяют между категориями расходов, каждой выделяют определённую сумму. Даже три тысячи рублей ежемесячно за год превращаются в 36 тысяч.

Ранее психолог объяснила, почему страх больших денег может мешать копить. Тревога из-за возможных потерь, мошенничества или конфликтов с близкими порой заставляет человека бессознательно избавляться от сбережений.