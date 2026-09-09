30 тыс. одним чеком или 7,5 в месяц: Пять причин начать копить на новогодние подарки прямо сейчас

До Нового года ещё целых четыре месяца, поэтому может показаться, что думать о подарках пока рано. Но на самом деле начало осени — подходящий момент, чтобы постепенно подготовиться к будущим расходам. Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева рассказала Life.ru, почему откладывать деньги на новогодние подарки лучше заранее и как это поможет избежать лишнего стресса.

«Если начать откладывать небольшие суммы уже сейчас, в декабре не придётся переживать резкий скачок нагрузки на бюджет», — отмечает эксперт.

Причина №1. Чем раньше начать, тем меньше придётся откладывать каждый месяц

Главное преимущество раннего старта — возможность распределить будущие расходы на несколько месяцев. Например, если на подарки планируется потратить 30 тыс. рублей, а начать формировать этот бюджет в сентябре, до декабря можно откладывать около 7,5 тыс. рублей в месяц. Если отложить эту задачу до ноября, ежемесячная сумма уже будет значительно выше.

Небольшие регулярные накопления обычно проще встроить в повседневный бюджет, чем одну крупную трату перед праздниками. Поэтому начинать имеет смысл не тогда, когда до Нового года останется несколько недель, а пока сумма ещё может распределиться без заметной нагрузки.

Причина №2. Декабрь и без подарков приносит дополнительные расходы

Праздничный бюджет редко ограничивается подарками. В декабре появляются траты на продукты для праздничного стола, корпоративы, поездки, мероприятия, наряды. Если не учитывать их заранее, итоговая сумма может оказаться значительно выше первоначальных ожиданий. Накопления позволяют заранее заложить в бюджет не только подарки, но и остальные сезонные расходы. Тогда в декабре не придётся выбирать, от чего отказаться, если фактические траты окажутся выше запланированных.

Причина №3. Чем ближе праздник, тем выше риск покупать в спешке

Когда до Нового года остаётся несколько дней, времени на поиск и выбор подарков становится меньше. В результате вы можете купить первый подходящий вариант, потратить больше запланированного или заказать доставку с дополнительной платой за срочность.

Если деньги уже отложены, покупать можно постепенно. Осенью достаточно присматриваться к подходящим вариантам, сравнивать цены и приобретать подарки по мере готовности. Кроме того, в конце ноября проходит одна из главных распродаж года — Чёрная пятница. Это отличная возможность приобрести хорошие подарки на выгодных условиях. А чтобы это сделать, к ноябрю бюджет уже должен быть сформирован хотя бы частично.

Причина №4. Дополнительные деньги в декабре не должны быть частью плана

Многие рассчитывают, что в конце года бюджет спасут премия, тринадцатая зарплата или другие дополнительные выплаты. Но строить праздничные расходы исключительно из этих денег неразумно: размер выплаты может измениться или она вообще может не прийти.

Надёжнее заранее накопить основную сумму из привычного дохода. Если в декабре появятся дополнительные поступления, их уже можно использовать по своему усмотрению — например, оставить в резерве, направить на другие цели или увеличить бюджет на праздник.

Причина №5. Чтобы не переоценивать возможности бюджета в декабре

Не стоит забывать, что обычные расходы в декабре никуда не исчезают — по-прежнему нужно оплачивать жильё, транспорт, продукты, бытовые покупки и другие регулярные обязательства. Поэтому рассчитывать весь доступный декабрьский бюджет на подарки не стоит. Лучше заранее сформировать отдельную сумму на праздничные расходы и оставить запас на непредвиденные траты. Например, может понадобиться срочно купить ещё один подарок, потратиться на внезапное приглашение или оплатить поездку, которую не планировали заранее.

«Если часть денег уже отложена к началу декабря, обычный бюджет останется неприкосновенным, а праздничные траты не придётся финансировать за счёт средств, предназначенных для повседневных расходов», — заключила специалист.

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