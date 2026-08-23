Эмоции в один клик: Почему зумеры легко транжирят деньги на всякую ерунду

Зумерам легче расставаться с деньгами, поскольку они выросли в среде, где покупка совершается за один клик, а сама оплата практически перестала ощущаться физически, рассказал экономист, бизнес-консультант Сергей Маликов. По его словам, рассрочки, Face ID и бесконтактные платежи дополнительно снижают психологический барьер перед тратами.

«Когда не отсчитываешь купюры, а лишь касаешься экрана, мозг не чувствует боли траты — покупка даётся легко», — объяснил собеседник РИАМО.

Свою роль играют и маркетплейсы с бесконечной лентой товаров, таймерами скидок и предупреждениями об ограниченном количестве товара. Кроме того, крупные цели вроде собственного жилья кажутся многим молодым людям труднодостижимыми, поэтому деньги чаще уходят на небольшие удовольствия здесь и сейчас, заключил эксперт.

Ранее эксперты призвали прививать детям финансовую грамотность с 3–5 лет. Первые представления о деньгах ребёнок получает задолго до собственной банковской карты, наблюдая за поведением родителей и их отношением к покупкам.