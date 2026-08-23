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23 августа, 12:02

Эмоции в один клик: Почему зумеры легко транжирят деньги на всякую ерунду

Экономист Маликов: Зумерам легче тратить деньги на ерунду из-за цифровой среды

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Зумерам легче расставаться с деньгами, поскольку они выросли в среде, где покупка совершается за один клик, а сама оплата практически перестала ощущаться физически, рассказал экономист, бизнес-консультант Сергей Маликов. По его словам, рассрочки, Face ID и бесконтактные платежи дополнительно снижают психологический барьер перед тратами.

«Инфантильные зумеры» на самом деле первые, кто сказал «нет» неудобствам. В чём ещё они уже нас обогнали?
«Инфантильные зумеры» на самом деле первые, кто сказал «нет» неудобствам. В чём ещё они уже нас обогнали?

«Когда не отсчитываешь купюры, а лишь касаешься экрана, мозг не чувствует боли траты — покупка даётся легко», — объяснил собеседник РИАМО.

Свою роль играют и маркетплейсы с бесконечной лентой товаров, таймерами скидок и предупреждениями об ограниченном количестве товара. Кроме того, крупные цели вроде собственного жилья кажутся многим молодым людям труднодостижимыми, поэтому деньги чаще уходят на небольшие удовольствия здесь и сейчас, заключил эксперт.

«Не копят, а управляют»: Зумеры перевернули представление о сбережениях
«Не копят, а управляют»: Зумеры перевернули представление о сбережениях

Ранее эксперты призвали прививать детям финансовую грамотность с 3–5 лет. Первые представления о деньгах ребёнок получает задолго до собственной банковской карты, наблюдая за поведением родителей и их отношением к покупкам.

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Борис Эльфанд
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