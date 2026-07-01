«Не копят, а управляют»: Зумеры перевернули представление о сбережениях

Поколение Z пересматривает подход к деньгам: молодые россияне не копят «на чёрный день», а формируют управляемый капитал и хотят быстро им распоряжаться. Об этом «Газете.ru» рассказал директор финтех-платформы Нурбек Садиков.

По его словам, около 40% зумеров используют банковские вклады как основной инструмент сбережений. Высокая ключевая ставка сделала депозиты доходным и понятным вариантом. Однако молодым пользователям важны не только проценты — они ценят скорость операций, прозрачность и полный контроль в цифровой среде.

Финансовое поведение этого поколения контрастно: они тратят на комфорт, кафе и технику, но при этом осознанно подходят к накоплениям. Им не нужны сложные конструкции — нужен доступный продукт с возможностью мгновенно вывести средства.

Исследования опровергают миф о безответственности зумеров. По данным НАФИ, 89% представителей поколений альфа и Z считают подушку безопасности важной, а 66% задумываются о финансовом будущем. Согласно опросу «Банки.ру», 36% молодых респондентов сначала откладывают или инвестируют, а затем тратят.

А ранее Life.ru рассказывал, что 71% молодых россиян готовы копить на пенсию до 35 лет. Согласно опросу, к активным действиям уже перешли 12% граждан РФ юного возраста. Они рассказали, что используют разные финансовые инструменты для будущей пенсии.