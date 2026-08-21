Карманные деньги и «нет» в магазине: Почему финансовую грамотность нужно прививать с пелёнок

Финансовая грамотность не начинается с первой банковской карты. Первые представления о деньгах ребёнок получает, когда слышит от родителей «это мы сейчас покупать не будем» или наблюдает за оплатой покупок. По мнению экспертов, откладывать такое воспитание до подросткового возраста — ошибка. Начинать стоит уже с 3–5 лет, когда ребёнок способен понять простые вещи: деньги не появляются сами собой, их зарабатывают трудом, а между «хочу» и «нужно» есть разница.

Главное — не теория, а практика. Дошкольник должен получать возможность самостоятельно принимать простые финансовые решения и видеть их последствия. Например, поход в магазин можно превратить в небольшой урок: объяснить, почему одну вещь необходимо купить сейчас, а другую покупку можно отложить. Важно не просто отказывать, а показать логику решения.

Не менее значим пример самих родителей. Если взрослые регулярно удовлетворяют любое желание ребёнка, он привыкает к мысли, что вещь должна появляться сразу после просьбы. В результате ценность покупок снижается, а ожидание становится почти непереносимым. Эксперты советуют связывать крупные покупки с поводами, а иногда заставлять ребёнка ждать желаемую вещь — так появляется опыт отложенного потребления.

Одно из базовых умений — различать желания и потребности. Еда, базовая одежда и жильё относятся к потребностям, а новая игрушка или развлечение — к желаниям. Взрослому это кажется очевидным, но ребёнка этому нужно учить. Можно предложить ему распределить товары из условной корзины на две группы. Задача не в том, чтобы убедить отказаться от желаний, а в том, чтобы человек понимал: для их реализации нужны деньги и придётся учитывать другие расходы.

Способность задавать себе вопрос о необходимости покупки во взрослом возрасте становится важной защитой от импульсивных трат. Формировать её лучше в детстве, когда финансовые решения пока имеют небольшую стоимость. Это окупится в будущем и поможет избежать ненужных финансовых потерь, уверены специалисты в беседе с РИА «ФедералПресс».

А ранее россиянам объяснили, что детей можно начинать учить финансовой грамотности с 10 лет. По словам специалиста, ребёнок должен понять, что деньги — это инструмент, а не сама цель.