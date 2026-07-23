Финансист объяснил, как привить ребёнку правильное отношение к деньгам

Первое знакомство с деньгами у ребёнка обычно случается, когда ему начинают выдавать средства на карманные расходы. Сегодня родители всё чаще вручают не купюры, а дебетовую карту. О том, насколько оправдан такой подход и как научить чадо азам финансовой грамотности, рассказал эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

По его словам в комментарии 360.ru, начинать нужно с разговора о сути материальных ценностей. Ребёнок должен понять, что деньги — это инструмент, а не сама цель. Примерно с десяти лет арсенал знаний пора расширять.

Специалист советует подключать практические упражнения: оформить детскую карту, зачислить на неё небольшую сумму и показать, как ею пользоваться. Такой подход помогает освоить финансовые навыки в реальных, но безопасных для семейного бюджета условиях.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян считают богатым тех, кто получает около 393 тысяч рублей в месяц. Причислить себя к состоятельным смогли лишь четыре процента опрошенных, ещё 21 процент надеются разбогатеть в будущем, причём среди молодёжи таких оптимистов 60 процентов. Тридцать процентов граждан в финансовый успех не верят, а сорок процентов признались, что такой цели никогда и не ставили.