«Закрыть кредит, обустроить жильё»: Как меняются финансовые мечты россиян после 30

После 30 лет россияне всё чаще отказываются от масштабных материальных целей в пользу накоплений, погашения кредитов и повышения повседневного комфорта. Об этом РИАМО рассказали в аналитическом центре по результатам проведённого исследования.

В возрасте от 20 до 25 лет собственная квартира была главной финансовой мечтой 42% участников опроса. Ещё 24% хотели приобрести автомобиль, 16% стремились к высокому доходу, а 10% мечтали открыть собственный бизнес. При этом каждый четвёртый хотел иметь возможность не работать ради денег.

После 30 лет приоритеты заметно меняются. Так, 25% опрошенных признались, что стали предпочитать крупным материальным целям более достижимые покупки и улучшение бытовых условий. Среди таких желаний — ремонт жилья, обновление техники и путешествия.

Ещё 23% респондентов переключились с мечтаний о дорогостоящих приобретениях на формирование финансовой подушки. Для 18% главным приоритетом стало погашение ипотеки или других кредитов, а не покупка дополнительной недвижимости.

«После 30 финансовая мечта для многих становится менее абстрактной. Вместо «зарабатывать много» появляются конкретные задачи: закрыть кредит, обустроить жильё, обновить технику или позволить себе больше путешествий», — пояснили аналитики.

При этом 6% участников исследования стали уделять больше внимания созданию пассивного дохода, у 5% финансовые приоритеты практически не изменились, а 3% после 30 лет, наоборот, начали сильнее стремиться к приобретению недвижимости, автомобиля или дачи.

Ранее Life.ru сообщал, что снижение ежемесячного платежа при рефинансировании ипотеки не всегда означает реальную экономию. Риелтор пояснила, что переход в другой банк имеет смысл рассматривать при снижении ставки хотя бы на 3–4 процентных пункта. Однако если одновременно увеличивается срок кредита, общая переплата может вырасти, даже несмотря на уменьшение ежемесячного платежа.