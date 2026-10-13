Рестораны, подарки и поездки: Как не тратить деньги за компанию и не испортить отношения

Расходы на встречи с друзьями, общие подарки и совместные поездки не всегда совпадают с личными финансовыми возможностями. Как участвовать в жизни близких и коллег, не подстраивая свои траты под чужой бюджет, рассказала Life.ru финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5 Ольга Матвеева.

Походы в рестораны, билеты на концерты и другие совместные мероприятия важны для отношений с близкими и могут становиться приятными воспоминаниями. Поэтому отказываться от таких предложений хочется не всегда. Однако формат отдыха, который выбирает компания, не обязательно совпадает с личными предпочтениями и финансовыми возможностями каждого участника.

Расходы на общение и совместный досуг — такая же часть повседневной жизни, как продукты, транспорт или развлечения. Поэтому их можно заранее учитывать в бюджете. Это могут быть встречи с друзьями, подарки близким и коллегам, совместные поездки, праздники и другие события. Ольга Матвеева Финансовый консультант сервиса «Пакет» от X5

Такой подход помогает заранее определить, какую сумму комфортно направлять на социальную жизнь в течение месяца. Тогда предложение сходить в ресторан или отправиться в поездку не становится неожиданной тратой, которую приходится в последний момент сопоставлять с другими финансовыми планами.

Даже у людей из одной компании бывают разные доходы, финансовые цели и приоритеты. Для одного ужин в ресторане несколько раз в месяц — привычная статья расходов, а для другого сейчас важнее направить эти деньги на поездку или крупную покупку.

Поэтому участие в общем мероприятии не обязательно означает, что все должны потратить одинаковую сумму. Можно присоединиться только к части программы или заранее обозначить сумму, которую комфортно потратить. Это позволяет оставаться частью общих планов, не подстраивая остальные расходы под чужой бюджет.

Чтобы понять, оправдана ли трата, полезно задать себе простой вопрос: «Если бы я выбирал этот расход самостоятельно, было бы мне комфортно?». Если ответ положительный, это обычная часть личного бюджета. Если же мероприятие само по себе не привлекает, а желание присоединиться появляется только потому, что туда идут все, стоит ещё раз оценить необходимость такой траты.

При этом отказываться от всех совместных расходов не нужно. Иногда человек соглашается на мероприятие именно ради общения, и это вполне осознанный выбор.

«Однако если вы понимаете, что впоследствии это принесёт вам финансовые неудобства, то стоит переоценить важность таких трат», — отмечает Ольга Матвеева.

Многие совместные расходы становятся комфортнее, если обсудить их до того, как планы окончательно сформированы. Например, при выборе ресторана можно предложить несколько вариантов в разном ценовом диапазоне. Перед поездкой стоит заранее договориться о бюджете на жильё, транспорт и развлечения.

То же касается общих подарков. Если в компании принято складываться на день рождения, можно заранее определить комфортную сумму или предложить несколько вариантов подарка. Такие договорённости позволяют учитывать финансовые возможности всех участников.

Отказ от общей траты не требует долгих объяснений. Чем больше человек оправдывает своё решение, тем сильнее может ощущаться, будто он делает что-то неправильное. Поэтому достаточно спокойно и коротко обозначить свою позицию, не пытаясь переубедить себя или окружающих.

«Полезно заранее определить несколько ситуаций, в которых решение принимается без долгих сомнений», — советует финансовый консультант.

Например, можно заранее решить отказываться от траты, если для неё придётся использовать накопления, отложить обязательные платежи или отказаться от собственной запланированной цели. В таком случае решение становится следствием уже принятого финансового правила, а не эмоциональной реакции на предложение.

Также не стоит менять своё решение только из-за реакции окружающих. Если кто-то удивился или расстроился из-за отказа, это ещё не означает, что человек поступает неправильно. Социальное неудобство обычно проходит быстрее, чем финансовые последствия покупки, которую изначально не хотелось совершать.

Новогодние подарки для родных, друзей и коллег обойдутся россиянину примерно в 27–59,5 тысячи рублей, если поздравить 14 человек. Такую оценку для Life.ru подготовил доцент Финансового университета. Общие расходы зависят от выбора подарков, города, магазина и бренда. Подробнее об индексе новогодних подарков — 2027 читайте в нашем материале.