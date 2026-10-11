Новогодние закупки без удара по бюджету: Какие товары стоит купить уже в октябре

Октябрь — подходящее время, чтобы постепенно подготовиться к новогодним праздникам и не откладывать все расходы на последний момент. Об этом в беседе с Life.ru рассказала эксперт программы лояльности «X5 Клуб» Арина Самойлова.

Расскажу, какие сезонные товары для дома и продукты длительного хранения можно приобрести уже сейчас, чтобы распределить траты на несколько месяцев, не торопиться с выбором и иметь в доступе широкий ассортимент. Арина Самойлова Эксперт программы лояльности «X5 Клуб»

Праздничное оформление дома — одна из категорий, о которой легко вспомнить только накануне Нового года. В октябре в магазинах уже появляются гирлянды, свечи, подсвечники, декоративные элементы и другие товары для зимнего декора. До периода высокого спроса ещё можно успеть приобрести необходимые вещи по выгодной стоимости.

Забыть про ёлку и гирлянду сложно, а вот про небольшие сопутствующие товары легко. Скатерти, дорожки на стол, тканевые и бумажные салфетки, кухонные полотенца и чехлы на подушки уже можно выбирать из зимних коллекций. Перед покупками эксперт советует провести ревизию того, что уже есть дома, и составить список необходимых вещей.

Некоторые продукты для новогоднего стола также можно купить значительно раньше праздника. Речь идёт о товарах с длительным сроком хранения: консервированном горошке и кукурузе, оливках и маслинах, рыбных и мясных консервах, соусах, солениях и других подобных продуктах. Удобнее заранее составить список блюд, которые планируется приготовить, и рассчитать примерное количество гостей. На случай незапланированных домашних застолий можно приобрести небольшой запас. Даже если он не понадобится на праздниках, продукты с длительным сроком хранения удастся использовать позже.

Не стоит забывать и о напитках с длительным сроком хранения: соках, лимонадах, газированных напитках и алкоголе. Чтобы не покупать лишнее, количество можно рассчитать по числу гостей. В среднем на одного человека закладывают около 1–1,5 л безалкогольных напитков на весь вечер. Если планируются вино или игристое, можно ориентироваться на 0,5–0,75 л на взрослого гостя, а для крепких напитков — на 0,2–0,25 л.

«Чтобы ранняя подготовка действительно помогала контролировать расходы, не стоит превращать октябрь в месяц массовых закупок всего и сразу. Лучше разделить будущие покупки на несколько групп: декор и сопутствующие товары, продукты, часть из которых можно приобрести заранее, а часть непосредственно перед праздником, подарки, наряды. Распределите все позиции по разным месяцам, так вы сможете сохранить привычный ритм расходов и оставить декабрьский бюджет более свободным», — резюмировала Самойлова.

Ранее Life.ru рассказывал, как грамотно составлять продуктовую корзину на неделю и сокращать число спонтанных покупок. Финансовый консультант советовала перед походом в магазин проверить запасы в холодильнике, шкафах и морозилке, а список продуктов составлять по категориям.