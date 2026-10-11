Платёж ниже, переплата больше: Риелтор раскрыла ловушку рефинансирования ипотеки

Рефинансирование ипотеки стоит рассматривать, если новая ставка ниже действующей хотя бы на 3–4 процентных пункта, объяснила риелтор Марина Маньянова. По её словам, уменьшение ежемесячного платежа само по себе не означает, что заёмщик сэкономит.

В беседе с «Газетой.ru» специалист предложила сравнивать общие расходы по старому и новому кредитам. Например, платёж может снизиться с 90 до 70 тысяч рублей. Но если одновременно срок увеличится с 15 до 25 лет, итоговая переплата может вырасти.

Наиболее ощутимую выгоду переход обычно приносит в первой половине срока ипотеки, когда значительную часть аннуитетного платежа составляют проценты. Ближе к погашению эффект зачастую невелик. Из предполагаемой экономии также нужно вычесть затраты на оценку жилья, страхование и регистрационные действия.

Важен и срок, за который окупится оформление. Если переход обходится в 40 тысяч рублей, а ежемесячная экономия составляет восемь тысяч, расходы компенсируются примерно за пять месяцев. При планах вскоре продать квартиру или досрочно погасить долг выгода может исчезнуть, заключила эксперт.

Кстати, закон не устанавливает максимального количества ипотек на одного человека. На практике возможности заёмщика ограничивают его платёжеспособность, требования банков и отдельные условия льготных программ.