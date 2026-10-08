Хоть десятки в одни руки: Юрист объяснил, сколько ипотек закон разрешает взять одному человеку

Россияне могут одновременно иметь даже несколько десятков ипотек, поскольку закон не ограничивает количество таких кредитов на одного человека. Данное заявление в беседе с Life.ru сделал юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский.

Федеральный закон № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» не устанавливает максимального числа ипотек, которые могут одновременно находиться у одного гражданина. Ограничение фактически устанавливается платёжеспособностью заёмщика. При рассмотрении заявки банк учитывает уже имеющиеся обязательства и рассчитывает показатель долговой нагрузки в соответствии с Федеральным законом № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». По своей сути это соотношение суммы всех ежемесячных платежей по кредитам и нового займа к официальному среднемесячному доходу заёмщика. Александр Хаминский Юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области

Дополнительные лимиты на выдачу наиболее рискованных ипотек устанавливает Банк России. При этом отдельные программы с государственной поддержкой имеют собственные ограничения. Например, с 1 февраля 2026 года для семейной ипотеки действует принцип одного льготного кредита в одни руки.

Появление такого правила связано в том числе с прежними случаями использования господдержки в инвестиционных целях. Некоторые граждане оформляли сразу несколько займов на специальных условиях и заключали множество договоров участия в долевом строительстве, приобретая разные объекты недвижимости.

«В результате мера государственной поддержки, предназначенная для улучшения жилищных условий семей с детьми, фактически использовалась для инвестиционных операций», — подытожил эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в России инвестор в недвижимость взял больше 100 ипотек на апартаменты. Банк принимал в расчёт будущие арендные платежи, поэтому подтверждать доход заёмщику не пришлось. Он внёс крупный первый взнос и воспользовался условиями кредитной организации, которые позволяли учитывать будущий доход от сдачи жилья. Пока не действовали ограничения, некоторые клиенты оформляли сразу несколько льготных ипотек.