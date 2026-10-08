Россиянин оформил более 100 ипотечных кредитов на покупку апартаментов

Инвестор в недвижимость оформил в России более 100 ипотечных кредитов для покупки апартаментов. Банк учитывал будущие арендные платежи, поэтому клиенту не требовалось подтверждать доход, рассказала ТАСС заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По её словам, заёмщик внёс крупный первоначальный взнос и воспользовался условиями банка, который позволял учитывать будущий доход от аренды недвижимости. До введения ограничений отдельные клиенты также могли оформлять сразу несколько льготных ипотек.

«Что касается льготных кредитов, то когда не было ограничений на «одна ипотека в одни руки», оформляли до 8-10 льготных кредитов», — отметила Решетникова.

Директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин рассказал ещё об одном случае, когда на одного человека приходилось 26 ипотечных кредитов. Его зафиксировала Счётная палата по итогам аудита в 2024 году. Все займы оформляли по различным государственным программам.

До декабря 2023 года более 115 тыс. россиян получили по два и более льготных кредита, в том числе для инвестиционных целей. После этого власти скорректировали правила господдержки. Сейчас действует принцип «не более одного льготного кредита в одни руки», а с февраля 2026 года супруги могут оформить только одну семейную ипотеку на двоих.

Ранее российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский оформил ипотеку на 470 млн рублей ($5,525 млн) сроком на 30 лет для покупки виллы во Флориде. Дом стоимостью $8,5 млн хоккеист приобрёл вместе с супругой Ксенией в 2024 году. Кредит необходимо погасить не позднее 1 мая 2054 года. После покупки владельцы начали капитальную реконструкцию здания, включая расширение жилой площади и изменение территории участка.