Ипотека на $5,5 млн: Российский вратарь «Тампы» купил роскошную виллу во Флориде
Василевский взял ипотеку на $5,5 млн для покупки виллы во Флориде
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Российский вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский оформил ипотеку на $5,525 млн сроком на 30 лет для покупки виллы во Флориде. Об этом сообщает Sport Baza.
В 2024 году хоккеист вместе с женой Ксенией приобрёл дом на побережье в элитном районе Тампы рядом с военно-воздушной базой Макдилл. Стоимость недвижимости составила $8,5 млн, а выплатить кредит необходимо не позднее 1 мая 2054 года.
После покупки супруги решили полностью изменить дом, построенный в 2018 году. Они запланировали капитальный ремонт и расширение жилой площади.
Для реконструкции на участке спилили деревья, демонтировали бассейн и возвели пристройку к основному зданию. В результате она закрыла солнечную сторону соседнего дома.
Ранее Илья Ковальчук вместе с супругой приобрёл квартиру на Фишер-Айленде во Флориде за $8,5 млн, взяв для покупки ипотеку примерно на 300 млн рублей. Апартаменты площадью 336 квадратных метров расположены в элитном комплексе, где среди соседей называют Джулию Робертс, Опру Уинфри и Бориса Беккера. После ухода из сборной Ковальчуку пришлось оформить новый заём, а для выплат он вернулся к хоккейной карьере.
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