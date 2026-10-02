Полдома под гардероб и квартира с видом на Кремль: как живёт певица Бьянка

Певица Бьянка (настоящее имя — Татьяна Липницкая) обзавелась трёхэтажным домом в Подмосковье, который купила без ипотеки и теперь полностью переделывает под себя. Кроме загородного особняка, у артистки есть двухуровневые апартаменты в центре Москвы с панорамным видом на Кремль. Об этом сообщает «Звездач».

Новый дом певице достался практически без отделки, поэтому обустройство началось с нуля. Интерьер Бьянка решила оформить в стиле бохо, а на участке запланировала большую веранду и ландшафтный дизайн.

В доме также должны появиться небольшой спортзал и бассейн. Отдельное внимание артистка уделила гардеробной — по её словам, под одежду пришлось отвести едва ли не половину дома.

Ремонт оказался не менее масштабным, чем сама покупка. Рассказывая о расходах на веранду, интерьер и благоустройство территории, Бьянка признавалась, что вложила в дом «немереную кучу бабла».

Недвижимость у певицы есть и в центре столицы. В 2023 году она показывала двухуровневые апартаменты с панорамным видом на Кремль. Внутри расположены просторная гостиная с высокими потолками и большая фреска на стене.

Стоимость подобных объектов в центре Москвы зависит от площади, конкретного дома и вида из окон и может исчисляться десятками миллионов рублей.

Опыт загородного строительства у Бьянки уже был. В 2019 году артистка рассказывала о трудностях с оформлением коммуникаций при строительстве недвижимости в Одинцовском районе.

Ранее Life.ru писал, что Бьянка уже сталкивалась с проблемами вокруг загородной недвижимости. В 2019 году певица построила дом в Одинцовском районе Подмосковья и заключила договор с компанией, которая должна была помочь с подключением водоснабжения и канализации. Артистка оплатила услуги, однако работы так и не были выполнены. В 2023 году Бьянка выиграла суд, и в её пользу взыскали 375 тысяч рублей компенсации.