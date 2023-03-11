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Опубликовано 11 марта 2023, 18:26

Певица Бьянка засудила фирму, обманувшую её с подключением коммуникаций к дому в Подмосковье

Бьянка. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Бьянка. Фото © ТАСС / Тараканов Вадим

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, выиграла суд у компании, пообещавшей помочь с подключением дома к водоснабжению и канализации, но бесследно пропавшей. Об этом сообщает Mash.

В 2019 году артистка построила дом в Одинцовском районе Московской области. Для быстрого оформления бумаг на подключение к водоснабжению и канализации она подписала договор с единой городской службой "Помощь дольщикам". Бьянка полностью оплатила услуги фирмы, но за три года ничего сделано не было.

В качестве компенсации суд взыскал в пользу исполнительницы 375 тысяч рублей. По словам звезды, организация успела облапошить многих клиентов, поэтому после прецедента с выигранным делом исков будет много.

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Татьяна Миссуми
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