Певица Бьянка засудила фирму, обманувшую её с подключением коммуникаций к дому в Подмосковье

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, выиграла суд у компании, пообещавшей помочь с подключением дома к водоснабжению и канализации, но бесследно пропавшей. Об этом сообщает Mash.

В 2019 году артистка построила дом в Одинцовском районе Московской области. Для быстрого оформления бумаг на подключение к водоснабжению и канализации она подписала договор с единой городской службой "Помощь дольщикам". Бьянка полностью оплатила услуги фирмы, но за три года ничего сделано не было.

В качестве компенсации суд взыскал в пользу исполнительницы 375 тысяч рублей. По словам звезды, организация успела облапошить многих клиентов, поэтому после прецедента с выигранным делом исков будет много.