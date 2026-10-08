Россиянам рассказали, как увеличить сумму ипотеки на 1 млн рублей

При зарплате 100 тысяч рублей и дополнительном доходе 30 тысяч от аренды заёмщик может рассчитывать на ипотеку около 5,13 млн рублей. Без этих 30 тысяч сумма была бы примерно 4,13 млн. Разница — почти миллион. Такой расчёт для «Газеты.ru» привела кандидат экономических наук Лилия Буркина.

Но банки учитывают дополнительные поступления не полностью. Стабильная зарплата включается в расчёт целиком. Доход от аренды или самозанятости — на 70–80%. Дивиденды из-за нестабильности — на 50–70%.

В примере Буркиной при зарплате 100 тысяч и допустимом платеже в 60% дохода заёмщик может отдавать на ипотеку 60 тысяч в месяц. При ставке 17% и сроке 20 лет это даёт кредит около 4,13 млн. Если добавить 30 тысяч от аренды и засчитать 80% этой суммы, расчётный доход вырастет до 124 тысяч. Предельный платеж составит 74,4 тысячи, а сумма кредита — примерно 5,13 млн.

Какие доходы банк вообще готов рассматривать? Регулярные премии, доход от сдачи квартиры, выплаты по договорам ГПХ, заработок самозанятого, дивиденды и купоны. Но всё должно быть официальным и подтверждённым. Для премий — справка о доходах или выписка по зарплатному счету. Для аренды — договор и документы об уплате налога. Самозанятый может показать справку из приложения «Мой налог», инвестор — выписку с брокерского счёта.

Неофициальные наличные, разовые переводы от физлиц и подработки без договора банк, как правило, не признаёт. Проценты по вкладам тоже учитываются редко — депозит скорее считается активом заёмщика.

Фактическое решение зависит от политики банка, кредитной истории, других обязательств, первоначального взноса и характеристик объекта.

А ранее россиянам рассказали, что доходность аренды однокомнатных квартир составляет около 6%. По словам специалиста, налоги, ремонт, покупка мебели и периоды без жильцов дополнительно сокращают заработок.