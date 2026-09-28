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Опубликовано 28 сентября, 07:52

Плохой ремонт в хорошем районе: Какие объекты недвижимости приносят реальный доход

Эксперт Кузнецова: Доходность аренды однокомнатных квартир составляет около 6%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Сдача однокомнатной квартиры в городе-миллионнике приносит в среднем около 6% годовых, а в Москве — примерно 4% до вычета расходов, рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова. По её словам, налоги, ремонт, покупка мебели и периоды без жильцов дополнительно сокращают заработок.

Для сравнения эксперт привела ставки по вкладам около 13% годовых. Покупка под сдачу с рыночной ипотекой примерно под 19% в большинстве случаев выглядит малопривлекательной: аренда не покрывает стоимость заёмных денег. Тем, кто готов активно заниматься объектом, лучше искать вторичное жильё с плохим ремонтом в хорошем районе.

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Его можно купить дешевле, обновить и перепродать либо сдавать. Однако такой подход требует контроля расходов и сроков, а покупка новостройки на котловане уже не гарантирует заметного заработка. Среди альтернатив другие собеседники RG.ru выделили коммерческие помещения, кладовые и машино-места там, где на них есть спрос.

Если заниматься недвижимостью как бизнесом не хочется, стоит сравнить её со вкладом и ОФЗ. При этом высокие депозитные ставки нельзя сохранить навсегда, стоимость облигаций колеблется, а подорожание квартиры не гарантировано.

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Тем временем участники рынка допустили снижение арендных ставок в октябре. Расширение предложения даёт нанимателям больше выбора и заставляет владельцев гибче обсуждать цену и условия договора.

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Борис Эльфанд
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