Аренда не окупается? Названа главная ошибка собственников квартир

Чистая доходность сдаваемой квартиры может составлять всего 4–5% годовых, а в отдельных случаях — опускаться ниже 4%. Такие оценки привела эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова, сравнив аренду с банковскими вкладами.

Главная ошибка собственников — считать заработком всю плату от жильцов. Из поступлений необходимо вычитать налоги, страховку, ремонт, замену техники и коммунальные расходы владельца. Доход также сокращают периоды, когда квартира пустует.

Например, однокомнатная квартира в Казани стоимостью около 12,7 млн рублей приносит 30–35 тысяч рублей в месяц до вычета расходов. Для сравнения эксперт привела полугодовые банковские вклады со ставкой около 14% годовых.

Однако низкая арендная доходность сама по себе не повод продавать жильё, считает инвестор София Любимова. Важны перспективы подорожания объекта: развитие района и появление инфраструктуры могут повысить его стоимость. Перед продажей также следует учитывать возможные налоги.

Резкого роста доходов от аренды специалисты не ожидают. Дорогая ипотека поддерживает спрос на съёмные квартиры, однако выход новых объектов увеличивает предложение и сдерживает цены. Собеседница URA.ru прогнозирует умеренный рост доходности в ближайшие полгода.

Кстати, россияне стали чаще покупать квартиры для инвестиций. Участники рынка связывают этот интерес в том числе со снижением доходности депозитов и стремлением сохранить сбережения. При этом покупатели осторожнее оценивают перспективы перепродажи.