Квартира вместо вклада: Россияне всё чаще покупают жильё для инвестиций

За первое полугодие 2026 года число покупателей, приобретающих квартиры для инвестиций, выросло почти втрое, пишет RG.ru. Сейчас 73,4% покупателей берут жильё для себя, 9,8% — для детей или родителей, а 16,8% — инвесторы. Большая часть из них настроены на сдачу в аренду, 0,8 п.п. надеются перепродать квартиру с прибылью, 3% — сохранить капитал.

За полгода доля инвесторов выросла с 7,3% в январе до 22,9% в августе, а доля покупок «для себя» снизилась с 87,5% до 66,4%. Тренд подтверждают и другие участники рынка. По словам эксперта Анны Гусевой, рост инвестиционных покупок — устойчивая тенденция, хотя некоторые застройщики отмечают, что о резком росте говорить пока рано. Многое зависит от локации.

Основной причиной роста эксперты называют снижение доходности по банковским вкладам. По словам руководителя агентства недвижимости Георгия Патанина, люди переводят часть накоплений из депозитов в недвижимость, чтобы сохранить покупательную способность: вклад приносит около 13% годовых, тогда как интересующее жильё за тот же период подорожало на 15–16%.

На быстрый заработок от перепродажи рассчитывают всё реже — покупатели помнят о быстром росте цен прошлых лет, но не закладывают такую динамику в расчёты. Инвесторы стали осторожнее: считают вложения, срок держания объекта и реальную цену продажи. При этом квартира не гарантирует сохранности капитала автоматически: если объект куплен по высокой цене, стоимость может годами не меняться.

Ранее адвокат Олег Ритман рассказал Life.ru, что сделки с жильём, где есть доля несовершеннолетнего, — одни из самых рискованных. Нужно разрешение органов опеки, которые требуют одновременного улучшения или сохранения условий ребёнка, а покупатель обязан проверить исполнение этого условия, поскольку одного разрешения недостаточно. Такие сделки обязательно удостоверяются нотариусом, иначе договор ничтожен и Росреестр откажет в регистрации.