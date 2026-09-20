Аренду квартиры можно компенсировать: Кому положены выплаты до 45 тысяч рублей
Говырин: Учителя и врачи могут получать до 45 тысяч рублей на съём жилья
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Учителя, медики, военнослужащие и представители некоторых других профессий в 2026 году могут частично или полностью компенсировать расходы на съём жилья. Условия и размер поддержки различаются в зависимости от региона и конкретной программы, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.
В Подмосковье педагогам, которые соответствуют установленным требованиям и не имеют собственного жилья в регионе, ежемесячно предоставляют до 30 тыс. рублей. При назначении выплаты учитываются специальность учителя и жилищные условия его семьи.
Для медицинских работников Московской области размер поддержки также зависит от места работы и семейного положения. Супружеская пара медиков при соблюдении условий программы может получать до 45 тыс. рублей в месяц на аренду квартиры.
Отдельная схема действует в Татарстане. Там педагогам компенсируют до 180 тыс. рублей расходов за год, а число получателей меры поддержки в 2026 году ограничено 350 специалистами. В Краснодаре учителя муниципальных школ и детсадов также могут возмещать часть расходов на наём жилья.
Контрактникам компенсацию выплачивают, если по месту службы им не предоставили служебное жильё. Сумма рассчитывается с учётом фактической стоимости аренды, установленного лимита, региона и количества членов семьи.
Для оформления такой поддержки обычно приходится подтверждать трудоустройство, отсутствие подходящего собственного жилья и расходы по договору найма. Конкретный перечень документов и требования лучше уточнять у работодателя, в муниципалитете или на региональном портале госуслуг.
Жилищные льготы для отдельных профессий действуют в России уже несколько лет. Так, Life.ru рассказывал о введении компенсации аренды для учителей Подмосковья, которым изначально назначали по 20 тыс. рублей ежемесячно при отсутствии собственного жилья в регионе. Для военнослужащих действует отдельная система жилищного обеспечения, включая военную ипотеку и другие меры поддержки. Кроме профессиональных выплат, россияне могут претендовать и на субсидии и льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, если соответствуют установленным условиям.
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