Аренду квартиры можно компенсировать: Кому положены выплаты до 45 тысяч рублей

Учителя, медики, военнослужащие и представители некоторых других профессий в 2026 году могут частично или полностью компенсировать расходы на съём жилья. Условия и размер поддержки различаются в зависимости от региона и конкретной программы, рассказал RT депутат Госдумы Алексей Говырин.

В Подмосковье педагогам, которые соответствуют установленным требованиям и не имеют собственного жилья в регионе, ежемесячно предоставляют до 30 тыс. рублей. При назначении выплаты учитываются специальность учителя и жилищные условия его семьи.

Для медицинских работников Московской области размер поддержки также зависит от места работы и семейного положения. Супружеская пара медиков при соблюдении условий программы может получать до 45 тыс. рублей в месяц на аренду квартиры.

Отдельная схема действует в Татарстане. Там педагогам компенсируют до 180 тыс. рублей расходов за год, а число получателей меры поддержки в 2026 году ограничено 350 специалистами. В Краснодаре учителя муниципальных школ и детсадов также могут возмещать часть расходов на наём жилья.

Контрактникам компенсацию выплачивают, если по месту службы им не предоставили служебное жильё. Сумма рассчитывается с учётом фактической стоимости аренды, установленного лимита, региона и количества членов семьи.

Для оформления такой поддержки обычно приходится подтверждать трудоустройство, отсутствие подходящего собственного жилья и расходы по договору найма. Конкретный перечень документов и требования лучше уточнять у работодателя, в муниципалитете или на региональном портале госуслуг.