Россиянам рассказали, как снизить ставку семейной ипотеки после рождения ребёнка

После рождения ещё одного ребёнка заёмщик может обратиться за снижением ставки по семейной ипотеке через рефинансирование. Такой механизм предусмотрен условиями программы, вступающими в силу с 1 октября, рассказали «Газете.ru» в Минфине России.

Автоматического пересмотра процентов не будет — семье потребуется подать обращение в банк. Например, в Москве и Подмосковье для родителей одного ребёнка ставка составит 12%, а двух — 10%. Число детей и регион покупки жилья будут определять также предельную сумму кредита.

Новые правила распространятся на договоры, подписанные с 1 октября 2026 года. Дата одобрения заявки при этом не позволит сохранить прежние условия. Если банк согласовал ипотеку раньше, но оформление состоится после указанного срока, заём выдадут уже по обновлённой программе.

Других изменений сейчас не планируется. Приостанавливать выдачу семейной ипотеки или вводить дополнительные банковские комиссии не предполагается. Размер компенсации кредитным организациям также менять не намерены, уточнили в ведомстве.

Ранее Правительство РФ выделило ещё 157 млрд рублей на льготные ипотечные программы. Почти 66 млрд из этой суммы предусмотрено для семейной ипотеки, а большая часть общего финансирования пойдёт на субсидирование уже выданных кредитов.