Идите в суд! Названы три критические ошибки при перепланировке квартиры

Уже выполненную перепланировку квартиры можно попытаться узаконить через суд, хотя серьёзные нарушения могут помешать сохранить ремонт в доме, рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, к таким препятствиям относятся снос или повреждение несущей стены, перенос кухни или санузла над жилую комнату соседей снизу, а также нарушение работы общедомовой вентиляции или отопления.

Для согласования изменений понадобится проект или техническое заключение. Если уполномоченный орган письменно откажет, собственник может обратиться в суд, приложив документы и фотографии. После положительного решения изменения необходимо внести в ЕГРН, пояснил собеседник «Абзаца».

Ранее россиян предупредили, что незаконная перепланировка может осложнить продажу квартиры. Она не означает автоматического запрета на сделку, однако новому владельцу может потребоваться согласовать изменения или восстановить прежнюю планировку.