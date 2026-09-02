Снос стен или объединение комнат: Как перепланировка может сорвать продажу квартиры

При продаже квартиры одна из самых частых головных болей — незаконная перепланировка, которая не совпадает с техпаспортом. Это касается переноса перегородок, изменения дверных проёмов, объединения комнат, расширения санузла или переноса кухни. Особенно сложные случаи — вмешательство в несущие стены, вентиляцию и общедомовые коммуникации, объяснила RT доцент РЭУ им. Плеханова Наталья Свечникова.

Обязательного государственного осмотра перед продажей нет. Обычно расхождения выявляет покупатель, оценщик банка при ипотеке или кадастровый инженер. И если перепланировка самовольная, это автоматически не запрещает продажу, но может переложить на нового собственника обязанность всё узаконить или вернуть как было.

Узаконить изменения можно, если они не нарушают строительные, санитарные и пожарные нормы, не угрожают дому и не ущемляют соседей. Например, перенос ненесущих перегородок или объединение комнат обычно проходят. А вот если вы перенесли кухню над жилой комнатой соседей снизу, ослабили несущие стены или перекрыли вентиляцию — узаконить уже не выйдет.

В таком случае придётся устранять нарушения — либо восстанавливать проект, либо делать перепланировку заново, но уже по закону. Свечникова советует перед продажей проверить документы на квартиру, чтобы не было сюрпризов, которые могут сорвать сделку или снизить стоимость.

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