Квартира на троих — проблемы на всех: Чем опасна покупка жилья в складчину

Совместная покупка квартиры с родственниками или друзьями может обернуться спорами из-за долей, наследства и последующей продажи недвижимости. Такой формат инвестиций в беседе с 360.ru обсудил эксперт по недвижимости Владимир Шмелёв.

Главная проблема возникает из-за нескольких собственников. Если один из них решит избавиться от своей части, столкнётся с финансовыми трудностями или умрёт, остальным придётся договариваться уже с новыми участниками долевой собственности. В некоторых случаях спор доходит до суда.

«Если у вас ограниченный бюджет, и вы хотите приобрести недвижимость, то рекомендовано приобрести самый компактный объект», — сказал Шмелёв.

По его мнению, вместо складчины разумнее выбрать небольшую квартиру или комнату, но оформить объект на одного владельца. Это снижает вероятность конфликтов и упрощает дальнейшие сделки.

Ранее Life.ru разбирал, в каких случаях сделки с квартирой или долей могут быть оспорены и признаны недействительными. Повышенное внимание в подобных спорах уделяется операциям между родственниками и другим заинтересованными лицами.