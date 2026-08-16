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16 августа, 07:20

Квартира на троих — проблемы на всех: Чем опасна покупка жилья в складчину

Шмелёв: Вместо покупки квартиры в складчину лучше выбрать комнату

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PawelKacperek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PawelKacperek

Совместная покупка квартиры с родственниками или друзьями может обернуться спорами из-за долей, наследства и последующей продажи недвижимости. Такой формат инвестиций в беседе с 360.ru обсудил эксперт по недвижимости Владимир Шмелёв.

Главная проблема возникает из-за нескольких собственников. Если один из них решит избавиться от своей части, столкнётся с финансовыми трудностями или умрёт, остальным придётся договариваться уже с новыми участниками долевой собственности. В некоторых случаях спор доходит до суда.

«Если у вас ограниченный бюджет, и вы хотите приобрести недвижимость, то рекомендовано приобрести самый компактный объект», — сказал Шмелёв.

По его мнению, вместо складчины разумнее выбрать небольшую квартиру или комнату, но оформить объект на одного владельца. Это снижает вероятность конфликтов и упрощает дальнейшие сделки.

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Ранее Life.ru разбирал, в каких случаях сделки с квартирой или долей могут быть оспорены и признаны недействительными. Повышенное внимание в подобных спорах уделяется операциям между родственниками и другим заинтересованными лицами.

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Владимир Озеров
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