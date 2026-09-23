«В интересах продавца и покупателя»: Риелтор объяснил, как проверить чистоту сделки по жилью

Перед покупкой квартиры важно выяснить, нет ли обременений, долгов, судебных споров и незаконной перепланировки. Проверку этих рисков вице-президент Российской гильдии риелторов Владимир Каплинский считает одной из ключевых задач агента по недвижимости.

При этом содержание работы зависит от запроса клиента. Продавцу нужно найти покупателя без затяжного ожидания и потери в цене. Покупателю — подобрать жильё под свои потребности и бюджет, избежав переплаты.

«Риелтор — это агент, который обладает экспертизой по рынку недвижимости. И он может работать в интересах, как продавца, так и покупателя», — отметил специалист в беседе с URA.ru.

Он уточнил, что агент также помогает согласовать стоимость, условия расчётов и сроки передачи квартиры. Юридическую проверку риелтор проводит совместно с профильными специалистами. Для поиска сведений о долгах и обременениях используются специальные программы.

Ранее юрист предупредила, что незаконная перепланировка может осложнить продажу квартиры. Сама по себе она не означает автоматического запрета на сделку, однако новому собственнику может потребоваться узаконить изменения или восстановить прежнюю планировку.