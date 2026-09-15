«Целые посёлки сносят»: Россиян предупредили о юридических рисках при покупке таунхауса

Покупка таунхауса может закончиться не только потерей денег, но и потерей самой недвижимости. Причина — земли, на которых возводили посёлки, часто не предназначены для такой застройки. Об этом предупредил эксперт по недвижимости Владимир Шмелев в беседе с 360.ru.

По его словам, проблема касается не только новых проектов. Многие действующие посёлки строились пять, десять, двадцать и даже более лет назад на участках с неподходящим назначением. В некоторых случаях целые посёлки просто сносят, и люди остаются без жилья.

Чтобы не попасть в такую ситуацию, эксперт советует перед покупкой провести полную юридическую проверку объекта. В первую очередь нужно выяснить статус и назначение земельного участка, а также историю его выделения.

Шмелев подчеркнул, что риски могут проявиться спустя годы после сделки. Поэтому проверка документов должна быть тщательной, а не формальной.

А ранее россиянам рассказали, как поделить загородный дом при разводе. По словам специалиста, у бывших супругов есть как минимум три основных сценария: физически разделить здание, оформить доли либо оставить недвижимость одному собственнику с выплатой компенсации второму.