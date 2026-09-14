Как поделить загородный дом при разводе: Три сценария от адвоката

Загородный дом при разводе необязательно продавать и делить деньги пополам. У бывших супругов есть как минимум три основных сценария: физически разделить здание, оформить доли либо оставить недвижимость одному собственнику с выплатой компенсации второму. Об этом Life.ru рассказала адвокат по вопросам гражданского и семейного права Галина Гузаева.

Первый вариант — фактически превратить один дом в два самостоятельных жилых пространства. У каждой части должны появиться отдельный вход, санузел и необходимые коммуникации.

Прежде чем на этом настаивать, закажите строительно-техническую экспертизу: она покажет, реально ли это сделать и во сколько обойдётся перепланировка, ведь не всякий дом можно разделить без ущерба для его прочности и пригодности для жизни. Галина Гузаева Адвокат

Если технический раздел возможен, бывшие супруги получают отдельные объекты недвижимости и могут самостоятельно ими распоряжаться. Но небольшой дом или здание со сложной планировкой таким способом поделить получится далеко не всегда.

Второй сценарий — оставить дом единым объектом, но закрепить за каждым бывшим супругом свою долю. По общему правилу доли супругов в совместном имуществе признаются равными, если они заранее не договорились об ином.

«Дальше у вас будет несколько путей: договориться о совместном пользовании, выкупить долю друг у друга, когда появятся средства, или в какой-то момент продать дом целиком и поделить деньги пропорционально долям», — рассказала адвокат.

Однако у такого варианта есть очевидный минус: бывшим супругам придётся продолжать договариваться по ключевым вопросам, связанным с недвижимостью.

Третий путь — передать дом одному из супругов, а второму выплатить стоимость его доли. Размер компенсации обычно определяют исходя из рыночной стоимости недвижимости на момент раздела.

Особое значение при судебном разделе могут иметь интересы несовершеннолетних детей. В исключительных случаях суд вправе отступить от равенства долей супругов, однако сам факт проживания ребёнка с одним из родителей ещё не означает автоматической передачи ему всего дома.

Супруг, отказывающийся от своей доли в пользу другого, вправе получить компенсацию. Порядок выплаты можно обсудить при заключении мирового соглашения: единовременно или в рассрочку, если у второй стороны сразу нет всей суммы. Галина Гузаева Адвокат

Перед обращением в суд адвокат советует сначала оценить техническую возможность раздела дома, финансовое положение обеих сторон и то, где будут жить дети. Если супруги способны договориться, быстрее и дешевле урегулировать вопрос через брачный договор до развода или нотариальное соглашение о разделе имущества.

«Именно с этого варианта обычно стоит начинать, оставляя суд на крайний случай», — заключила собеседница Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал, какое имущество супругов не делится при разводе как совместно нажитое. К личной собственности, в частности, могут относиться вещи, приобретённые до брака, полученные в дар или по наследству.