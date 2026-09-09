Корейский миллиардер Квон Хек Бин выплатит жене после развода 2,5 трлн вон

Суд по семейным делам Сеула удовлетворил иск о разводе, поданный супругой основателя игровой компании Smilegate Квона Хёк Бина. Мужчину обязали передать ей имущество общей стоимостью около 2,55 трлн вон — примерно $1,91 млрд, сообщает Yonhap.

Выплата включает 35% акций Smilegate и 65 млрд вон наличными. Компания полностью принадлежит Квону, а её стоимость суд оценил примерно в 7,1 трлн вон. Передаваемая доля оценивается приблизительно в 2,4 трлн вон. Если решение вступит в силу, то станет крупнейшим разделом имущества в рамках бракоразводного процесса в Южной Корее.

Супруга Квона, которую суд называет только по фамилии Ли, подала иск в ноябре 2022 года. К тому моменту супруги уже около двух лет жили раздельно. Женщина утверждала, что муж пренебрегал семейными обязанностями.

Суд пришёл к выводу, что брак распался из-за длительного конфликта. Ответственность за это возложили на обоих супругов в равной степени, поэтому требование о дополнительных выплатах в качестве компенсации отклонили.

Квон Хёк Бин основал Smilegate в 2002 году. Впоследствии компания выпустила популярные игры Crossfire и Lost Ark. С 2020 года предприниматель занимает должность главного визионера Smilegate Holdings.

А в России ранее громкий спор о разделе имущества развернулся вокруг бизнесмена Романа Товстика и его бывшей супруги Елены. После многолетнего брака супруги развелись, однако затем продолжили спорить о выплатах, недвижимости и финансовых обязательствах. В сентябре Товстик заявил, что перечислил экс-жене более 38 млн рублей, а также отдельно оплачивал её лечение, билеты и проживание за рубежом.