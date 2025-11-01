Адвокат выдал простой способ поделить машину при разводе без продажи и суда

При разводе раздел машины нередко вызывает тревогу и опасения, хотя поводов для паники нет. Супруги ошибочно полагают, что машина автоматически переходит тому, на кого оформлена, однако согласно Семейному кодексу РФ автомобиль, купленный в браке, является совместной собственностью и подлежит равному разделу. Об этом в беседе с Life.ru рассказал адвокат Саид Ярахмедов.

Исключением являются лишь транспортные средства, полученные в дар, по наследству или приобретённые до брака — они считаются личным имуществом и не подлежат разделу.

«Также, люди бояться делить авто из-за боязни разориться на оценке и других процедурах. В реальности независимая экспертиза проводится быстро, стоит не так много, как многие думают, и даёт объективную рыночную стоимость. Но важно выбрать выбрать квалифицированного оценщика», — отметил эксперт.

Важно понимать, что закон не обязывает супругов обязательно продавать автомобиль. Возможны различные варианты: денежная компенсация одному из супругов, установление графика совместного пользования или передача транспортного средства одному из бывших партнёров.

Если достичь согласия не удаётся, спор решается в судебном порядке через установление статуса имущества, проведение оценки и определение справедливого способа раздела. Юрист рекомендует не затягивать с обращением за профессиональной консультацией.

«Чем раньше стороны перестанут опираться на слухи и начнут действовать по закону, тем выше шансы на спокойное урегулирование без лишних эмоций и затрат. Автомобиль — такое же имущество, как квартира или техника. Он делится по понятным правилам, и почти всегда находится вариант, который устраивает обоих экс-супругов», — заключил Ярахмедов.

