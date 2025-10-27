Риэлтор раскрыл, как отразится новое правило о налоге с продажи жилья на разводах россиян

Новые правила налогообложения недвижимости не несут существенных рисков для владельцев жилья, заявил советник президента гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков. Единственное изменение заключается в увеличении срока беспрерывного владения недвижимостью до пяти лет для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

«Поводов для паники нет, рынок кардинально не поменяется. Просто теперь для того, чтобы избежать налога на доходы, перед продажей собственник должен владеть недвижимостью пять лет беспрерывно. В то же время закон не говорит о каких-либо изменениях, касающихся процедуры дарения», — цитирует Барсукова «Постньюс».

Специалист отметил, что россияне часто вынуждены продавать недвижимость раньше установленного налогового льготного периода. Основные причины таких сделок связаны с необходимостью переезда, потребностью в крупной денежной сумме или значительными изменениями в семейной ситуации. Барсуков заверил, что у участников рынка недвижимости нет оснований для паники, и рынок существенно не изменится.