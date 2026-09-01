«Ничего не оставил»: Моргенштерн рассказал о разделе имущества с Диларой после развода

Рэпер Алишер Моргенштерн* рассказал, что после развода с блогершей Диларой Зинатуллиной они не делили совместно нажитое имущество. Об этом артист сообщил в интервью Юрию Дудю*.

«Просил ли я подписать документы, что она не имеет претензий на дом? Да <…> Я не помню, почему вообще так надо было сделать. Почему-то мне кто-то сказал, что это надо и всё. Сам я не понимал. Что я оставил Диларе после развода? Ничего! Мы ничего вместе и не нажили. Она ничего не просила», — откровенничал артист.

Моргенштерн* также прокомментировал слова Дилары о том, что он якобы пытался разрушить её жизнь и лишить всего. Рэпер заявил, что считает такое описание слишком жёстким и не согласился с образом «монстра», который, по его мнению, ему приписали.

Моргенштерн* и Зинатуллина поженились в 2021 году. Но уже спустя около 7 месяцев, в 2022-м, объявили о разрыве отношений. В 2023 году их официально развели. После расставания бывшие супруги неоднократно рассказывали, что послужило причиной. По словам, Дилары рэпер ей постоянно изменял и занимался травлей.

Ранее Моргенштерн* признался, что ищет отношения и хочет встретить девушку еврейской национальности. Для знакомств он использует мессенджер WhatsApp**. Артист рассказал, что ему тяжело оставаться одному. За два года после расставания с Лизой Василенко найти подходящую спутницу у него так и не получилось.

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