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Опубликовано 1 сентября, 15:22

Моргенштерн* признался, что ищет девушку-еврейку через WhatsApp

Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Моргенштерн*. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Моргенштерн* рассказал в интервью Юрию Дудя*, что находится в поиске отношений и хотел бы встретить девушку-еврейку. Для поиска знакомств рэпер использует WhatsApp**.

Артист признался, что ему тяжело оставаться одному, поэтому он надеется встретить свою суженую. По его словам, за два года после расставания с Лизой Василенко ему не удалось найти подходящую партнёршу.

Напомним, в июне Моргенштерн*, официально принял иудаизм, пройдя обряд гиюра — процедуру обращения нееврея в иудейскую веру, которая включала год обучения, беседы с раввинами и ритуал «Кровь Завета» (замену обрезания, которое было сделано в детстве). В рамках этого религиозного перехода он сменил имя на Исраэль Йегуда Моргенштерн*, а также стал соблюдать соответствующие традиции, что нашло отражение в его повседневной жизни (переход на кошерный райдер с отказом от алкоголя и свинины) и публичных выступлениях (исполнение молитв на иврите).

Вон из дома: суд лишает Моргенштерна последней квартиры в Москве, пока он побирается в Израиле
Вон из дома: суд лишает Моргенштерна последней квартиры в Москве, пока он побирается в Израиле

Ранее Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Моргенштерна* на 40 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Это уже третий административный протокол в отношении артиста по этой статье и первый после вынесенного ему заочного уголовного приговора.

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* Включены в реестр иностранных агентов Минюста России.

** Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

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Дарья Денисова
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