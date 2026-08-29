Вон из дома: суд лишает Моргенштерна последней квартиры в Москве, пока он побирается в Израиле Оглавление Как Моргенштерна* выгоняют из дома Арестованный особняк за 60 млн и продающийся за 80 Как побирается музыкант за рубежом На рэпера Моргенштерна* продолжают сыпаться неприятности. Уголовное дело, бегство из России, зависимость, скитания по миру и бедность дополнились арестами недвижимости на родине и судами с его окружением. Как спасает себя от нищеты беглый артист — в материале Life.ru. 28 августа, 21:45 5016 5016 Моргенштерна* выписывают из чужой квартиры, а его дом арестован за долги. Коллаж © Life.ru. Обложка © VK / MORGENSHTERN, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как Моргенштерна* выгоняют из дома

11 сентября 2026 года Савеловский районный суд Москвы планирует рассмотреть иск к музыканту Моргенштерну* о признании его утратившим право пользования жилым помещением. Соответствующая информация появилась в официальном канале судов общей юрисдикции.

Истцом в деле указана некая гражданка Ахмедова С.О.К. Похоже, рэпер был прописан в жилье, оформленном на неё, и теперь она через суд выставляет певца на улицу.

Вся эта история происходит на фоне апрельского решения Савеловского суда, согласно которому у Моргенштерна* должны быть изъяты активы на общую сумму 74 млн. Это стало следствием неисполнения им ранее назначенного заочного штрафа в размере 7 млн за нарушение обязанностей иностранного агента.

Возможно, недвижимость, из которой Ахмедова пытается выписать беглого музыканта, на самом деле может принадлежать артисту — таким образом он может пытаться скрывать активы от преследования. Основания для таких подозрений имеются.

Арестованный особняк за 60 млн и продающийся за 80

В июне 2026 года Истринский городской суд Подмосковья заинтересовался друзьями рэпера. Их подозревают в содействии сокрытию имущества Моргенштерна*. Сам музыкант пока проходит по делу как третье лицо.

История с недвижимостью такая. Прямо накануне своего бегства — в 2021 году — за 60 млн рублей рэпер приобрёл в ипотеку особняк — загородный дом площадью 809 кв. м и почти гектар земли под ним в деревне Леоново Истринского района Подмосковья.

Участок разделён на две части: на одной расположены особняк, теннисный корт и гараж, на другой — баня с выходом к реке Малой Истре. После признания рэпера иноагентом часть участка с домом арестовали за долги по штрафам, а вот вторую сначала не смогли — она оказалась переоформлена на телохранителя Моргенштерна* Азиза Аминовича.

После этого на музыканта пожаловался саратовский бизнесмен и экоактивист Глеб Рыськов. Он попросил выдать Росреестру предписание о запрете сделок с участками, которые приобрёл музыкант.

В итоге прокурор подал иск о незаконным приобретении земли из-за её наложения на акваторию реки, и теперь участок даже хотят снять с кадастрового учета. Возникший прецедент дал возможность арестовать оставшуюся половину особняка Моргенштерна*.

И это ещё не всё. На днях появилась информация, что Моргенштерн* выставил на продажу свой особняк в Новой Москве (в Троицке). Площадь этого дома составляет 400 кв. м, участок — 13 соток. Стоимость лота — 80 млн рублей. Похоже, беглый музыкант сейчас судорожно решает вопросы с сохранностью своего имущества в России.

Во всех своих проблемах Моргенштерну* винить, кроме себя, попросту некого. За отказ исполнять обязанности иноагента рэпера уже несколько раз привлекали к ответственности. Моргенштерн* регулярно размещал контент в соцсетях без соответствующей маркировки. Как подсчитал Life.ru, только за это нарушение он должен в казну 40 тыс. рублей. Следом «капнули» ещё два штрафа — намного серьёзнее — 8,2 млн рублей и те самые 7 млн.

Поскольку покинувший Россию в конце ноября 2021 года артист никак не реагировал на судебные решения и не платил штрафы, суд принял дополнительные меры.

Моргенштерн* всегда выделялся своей эпатажностью. Фото © Youtube / MORGENSHTERN

Как побирается музыкант за рубежом

Жизнь Моргенштерна* за рубежом сложно назвать безоблачной. В 2024 году власти Дубая его выставили из страны, после чего он скитался по Юго-Восточной Азии, пробовал перебраться на ПМЖ в США, и в итоге оказался в Израиле, где принял иудаизм и сменил своё имя на еврейское — Исраэль Йегуда Моргенштерн*.

Музыкант сам признавался, что он зависим от психоактивных веществ и в последнее время активно лечился в иностранных рехабах. В какой-то момент он пробовал сводить татуировки с лица, но судя по его снимкам в Сети, попытки то ли оказались неудачными, то ли Моргенштерн* в какой-то момент просто бросил цикл дорогостоящих и весьма болезненных процедур.

В 2025 году музыкант стал жаловаться на незаметно подкравшуюся бедность и выпрашивать деньги у подписчиков. Чтобы хоть как-то придать происходящему достойный вид, за донаты артист готов раздать автографы и мерч.

Дело в том, что с 1 марта 2026 года в России заработал закон, по которому доходы иноагентов от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам, а также песен, концертов и прочей деятельности должны перечисляться не на их обычные счета, а на специальный. Его иноагенты обязаны открыть в одном из уполномоченных российских банков.

Таким образом, все получаемые ими в стране доходы будут заморожены на неопределённый срок, и снять их можно только в одном случае — если владелец счёта когда-нибудь будет исключён из реестра иноагентов Минюста РФ.

В такой ситуации каждая копейка для Моргенштерна* — на вес золота. Похоже, история с его выселением из квартиры может оказаться не последней — рэпер намерен бороться за своё имущество.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

Авторы Евгений Кузнецов