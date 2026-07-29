В Москве продали крупнейший в истории элитный таунхаус

Таунхаус площадью 975 квадратных метров продали в центре Москвы. По данным NF Group, это крупнейший объект такого формата на первичном рынке элитного жилья столицы за всю историю наблюдений компании.

Рекордный таунхаус находится в комплексе Stella di Mosca на Большой Никитской улице. Стоимость объекта не раскрывается из-за условий сделки.

При этом продажа стала крупнейшей по сумме с начала 2026 года и заняла четвёртое место среди самых дорогих сделок на московском рынке элитного жилья с начала 2025-го, утверждают консультанты.

«Объекты такой площади встречаются в городе крайне редко. Круг потенциальных покупателей ограничен, а процесс выбора занимает значительное время», — отметил партнёр NF Group Андрей Соловьёв.

По данным РБК Недвижимость, рекордную сделку заключили на фоне снижения активности покупателей. В первом полугодии спрос на первичное элитное жильё в Москве сократился на 29%: за шесть месяцев было продано около 630 квартир и апартаментов.

При этом выбор продолжает расти. К концу полугодия на рынке было представлено около 3,5 тысячи элитных квартир и апартаментов — на 9% больше, чем годом ранее. Их совокупная стоимость впервые превысила один триллион рублей.

Средняя цена предложения достигла рекордных 2,3 миллиона рублей за квадратный метр, прибавив 6% за год.

Ранее Life.ru рассказывал о самой дорогой урбанвилле Москвы. Объект площадью почти 980 квадратных метров на Якиманке выставили на продажу за 3,4 миллиарда рублей.