В Москве продали крупнейший в истории элитный таунхаус
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Таунхаус площадью 975 квадратных метров продали в центре Москвы. По данным NF Group, это крупнейший объект такого формата на первичном рынке элитного жилья столицы за всю историю наблюдений компании.
Рекордный таунхаус находится в комплексе Stella di Mosca на Большой Никитской улице. Стоимость объекта не раскрывается из-за условий сделки.
При этом продажа стала крупнейшей по сумме с начала 2026 года и заняла четвёртое место среди самых дорогих сделок на московском рынке элитного жилья с начала 2025-го, утверждают консультанты.
«Объекты такой площади встречаются в городе крайне редко. Круг потенциальных покупателей ограничен, а процесс выбора занимает значительное время», — отметил партнёр NF Group Андрей Соловьёв.
По данным РБК Недвижимость, рекордную сделку заключили на фоне снижения активности покупателей. В первом полугодии спрос на первичное элитное жильё в Москве сократился на 29%: за шесть месяцев было продано около 630 квартир и апартаментов.
При этом выбор продолжает расти. К концу полугодия на рынке было представлено около 3,5 тысячи элитных квартир и апартаментов — на 9% больше, чем годом ранее. Их совокупная стоимость впервые превысила один триллион рублей.
Средняя цена предложения достигла рекордных 2,3 миллиона рублей за квадратный метр, прибавив 6% за год.
Ранее Life.ru рассказывал о самой дорогой урбанвилле Москвы. Объект площадью почти 980 квадратных метров на Якиманке выставили на продажу за 3,4 миллиарда рублей.
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