Как защитить ребёнка от ОРВИ в детском саду: Главные меры профилактики

В детских садах для профилактики острых респираторных вирусных инфекций регулярно убирают помещения, проветривают комнаты и дезинфицируют поверхности. Игрушки моют не реже одного раза в неделю, а при необходимости — чаще. Об этом РИА «Новости» рассказала эксперт Минпросвещения РФ, заместитель директора по дошкольному образованию отделения «Золотая рыбка» Дмитровского лицея № 4 Дарья Глебова.

«Профилактика ОРВИ — это совместная работа детского сада и семьи. В дошкольных отделениях всегда чётко соблюдаются санитарно-гигиенические требования и принимается комплекс мер, направленных на поддержание безопасной среды для детей. В помещениях регулярно проводится уборка и проветривание», — отметила эксперт.

По словам Глебовой, помощники воспитателей обрабатывают поверхности специальными средствами, разрешёнными для использования в детских учреждениях. Для повседневного ухода за игрушками применяют мыльный раствор, а для их мытья — специальные составы. Кроме того, специализированные организации проводят профилактические обработки, в том числе систем вентиляции.

Сотрудники детских садов также обращают внимание на самочувствие воспитанников при приёме. Если у ребёнка замечают признаки недомогания, воспитатели связываются с родителями и рекомендуют обратиться к врачу. Глебова призвала родителей следить за состоянием детей и при появлении симптомов заболевания оставлять их дома и обращаться за медицинской консультацией. Профилактика инфекций, подчеркнула эксперт, требует участия и семьи, и дошкольного учреждения.

Ранее Life.ru сообщал о начале сезонного роста заболеваемости ОРВИ в России. В Роспотребнадзоре отмечали, что увеличение числа контактов после возвращения детей в школы и детские сады способствует распространению респираторных инфекций.