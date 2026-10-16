Даже удалёнка подождёт: Терапевт объяснила, почему опасно работать с ОРВИ

Попытка перенести вирусную инфекцию на ногах может затянуть выздоровление и повысить риск осложнений, предупредила терапевт Александра Разаренова. По её словам, при выраженном недомогании стоит отказаться даже от работы из дома.

Особенно важно беречь себя при гриппе: он может сопровождаться высокой температурой, сильной слабостью и обострением хронических заболеваний. Среди возможных осложнений — пневмония и миокардит. Привычный рабочий ритм создаёт дополнительную нагрузку на организм, который уже борется с инфекцией.

Отдыхать мешают и интеллектуальные задачи, особенно если они связаны со стрессом, долгими совещаниями и недосыпом. Врач посоветовала исключить переработки и ночные смены: полноценный сон участвует в регуляции иммунных процессов и важен для восстановления.

Возвращаться к делам нужно постепенно, ориентируясь на самочувствие. Если температура остаётся нормальной не менее суток без жаропонижающих, можно понемногу возобновлять интеллектуальную работу, подчеркнула специалист в беседе с «Москвой 24».

Ранее терапевт предупредил, что противовирусные препараты от гриппа и COVID-19 не подходят для лечения обычной простуды. При лёгком течении болезни он рекомендовал отдых, полноценный сон и достаточное питьё, а при осложнениях — обращение к врачу.