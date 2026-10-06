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Опубликовано 6 октября, 11:00

«Под новые штаммы»: Иммунолог объяснил, почему в России изменили вакцину от гриппа

Иммунолог Болибок: Состав вакцины от гриппа обновили под новые штаммы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Все три компонента вакцины от гриппа обновили к сезону 2026–2027 годов с учётом новых вариантов вируса, которые отслеживают с 2025 года, объяснил врач-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, изменения основаны на наблюдениях за распространением инфекции.

Пока в Северном полушарии было лето, специалисты изучали циркуляцию штаммов во время зимы в Южном полушарии. Эти сведения использовали при подборе состава препаратов. Обновление затронуло два варианта гриппа А — H1N1 и H3N2 — и компонент против гриппа B.

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«Вот все три компонента, они подогнаны в вакцинах под новые штаммы, которые вот ожидаются где-то конец октября, начало ноября у нас начнётся рост гриппозной заболеваемости», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

Он подчеркнул, что замена компонентов не означает ошибочности прежнего состава: вакцину адаптируют к изменяющемуся вирусу. Важно привиться до ожидаемого подъёма заболеваемости, чтобы иммунный ответ успел сформироваться.

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Напомним, ранее в Роспотребнадзоре сообщили о полной замене трёх компонентов противогриппозных вакцин в соответствии с международными рекомендациями. В ведомстве отметили, что одновременное обновление всех трёх компонентов — редкий случай.

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Борис Эльфанд
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