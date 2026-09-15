Роспотребнадзор: Иммунитет после прививки от гриппа формируется за 2–3 недели

Прививку от гриппа лучше сделать в сентябре или октябре, чтобы организм успел сформировать иммунную защиту до сезонного подъёма заболеваемости. На это требуется примерно две-три недели, рассказала Life.ru главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Москве Анна Хромкова.

По её словам, осенью после отпусков вновь формируются большие коллективы — дети возвращаются в школы и детские сады, студенты в вузы, взрослые активнее контактируют друг с другом на работе. Одновременно с похолоданием создаются более благоприятные условия для циркуляции вируса гриппа.

Эпидемический сезон начинается уже осенью, а наиболее заметный подъём заболеваемости обычно приходится на зимние месяцы. Поэтому задача прививочной кампании — дать человеку время сформировать иммунный ответ ещё до активного распространения инфекции.

В сезоне 2026–2027 годов планируется охватить вакцинацией около 60% населения страны и не менее 75% людей из групп риска. К последним относятся в том числе пожилые, дети, беременные, люди с хроническими заболеваниями и представители профессий, предполагающих большое количество контактов. Эти показатели предусмотрены постановлением главного государственного санитарного врача.

При этом вакцинация не означает, что человек вообще не сможет заболеть респираторной инфекцией. Прививка направлена именно против актуальных штаммов гриппа и не защищает, например, от риновирусов или аденовирусов. Её ключевая задача — снизить риск самого гриппа, его тяжёлого течения и осложнений, среди которых пневмония и поражения сердечно-сосудистой и нервной систем.

Всё о вакцинации от гриппа в 2026 году: когда делать прививку, где работают пункты вакцинации, какие штаммы вошли в вакцину и кому она особенно нужна — Life.ru собрал в отдельном материале.