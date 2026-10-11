«Стратегия лечения»: Почему противовирусные препараты не спасают от ОРВИ

Противовирусные препараты от гриппа и COVID-19 не подходят для лечения обычной простуды, предупредил врач-терапевт Андрей Соловьёв. По его словам, недуг вызывают сотни других возбудителей, включая риновирусы и аденовирусы, поэтому самостоятельно выбирать лекарства при первых симптомах не стоит.

При лёгком течении болезни нужно отдыхать, полноценно спать и пить достаточно жидкости. Облегчить заложенность носа помогут аптечные стерильные солевые растворы, а уменьшить сухость слизистых — увлажнение воздуха в комнате.

«Стратегия лечения лёгкой простуды сводится к симптоматической поддержке и созданию комфортных условий для иммунитета, а при наличии осложнений важно обратиться к врачу, а не принимать препараты самостоятельно», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

Ранее терапевт объяснил различия между простудой и гриппом. По его словам, простуда обычно развивается постепенно, тогда как для гриппа характерны резкое начало, высокая температура, ломота и выраженная слабость.