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Опубликовано 11 октября, 14:40

«Стратегия лечения»: Почему противовирусные препараты не спасают от ОРВИ

Врач Соловьёв: Противовирусные препараты зачастую не помогают при простуде

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Противовирусные препараты от гриппа и COVID-19 не подходят для лечения обычной простуды, предупредил врач-терапевт Андрей Соловьёв. По его словам, недуг вызывают сотни других возбудителей, включая риновирусы и аденовирусы, поэтому самостоятельно выбирать лекарства при первых симптомах не стоит.

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При лёгком течении болезни нужно отдыхать, полноценно спать и пить достаточно жидкости. Облегчить заложенность носа помогут аптечные стерильные солевые растворы, а уменьшить сухость слизистых — увлажнение воздуха в комнате.

«Стратегия лечения лёгкой простуды сводится к симптоматической поддержке и созданию комфортных условий для иммунитета, а при наличии осложнений важно обратиться к врачу, а не принимать препараты самостоятельно», — подчеркнул собеседник «Газеты.ru».

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Ранее терапевт объяснил различия между простудой и гриппом. По его словам, простуда обычно развивается постепенно, тогда как для гриппа характерны резкое начало, высокая температура, ломота и выраженная слабость.

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Борис Эльфанд
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