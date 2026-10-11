Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 октября, 10:56

Пили от стресса, получили слабость: У зумеров заметили ноцебо-эффект после жалоб на магний

Психолог Ним списал на ноцебо-эффект жалобы на депрессию после приёма магния

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Апатия после приёма магния может быть связана с негативными ожиданиями, объяснила психолог Ирина Ним, комментируя жалобы пользователей соцсетей на опустошение и упадок сил после употребления добавки. По её словам, чужие истории могут запускать эффект ноцебо: ожидая ухудшения, человек пристальнее следит за ощущениями. А среди зумеров в принципе распространены жалобы на здоровье и мнительное настроение.

«Соцсети дают подростку готовый сценарий для объяснения своего состояния. Увидев десятки похожих историй, он думает: «Значит, со мной происходит то же самое». Хотя чужой опыт вовсе не является доказательством того, что с вашим организмом происходит то же самое», — объяснила Ним.

Не заменят лечение: Что такое постбиотики и как они помогают организму
Не заменят лечение: Что такое постбиотики и как они помогают организму

Дискомфорт бывает вполне реальным, даже если его причину определили неверно. Поэтому жалобы важно разбирать, а не объявлять выдумкой. Однако бесконтрольный приём действительно способен привести к избытку магния, предупредила эндокринолог Ирина Царская.

Среди симптомов собеседница «Вечерней Москвы» выделила слабость, сонливость, тошноту, падение давления и нарушение сердечного ритма. Необходимость добавки, её форму и дозировку нужно обсуждать с врачом, подчеркнула эксперт.

Бензин для сердца: Врач рассказал, какие витамины и макроэлементы нужны нашему «мотору»
Бензин для сердца: Врач рассказал, какие витамины и макроэлементы нужны нашему «мотору»

Ранее невролог объяснила, как справиться с осенней сонливостью и трудным пробуждением. Среди рекомендаций — правильно подобрать освещение и обсудить со специалистом необходимость приёма витамина D.

Советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar