Разбудите, когда придёт апрель: Невролог назвала три способа не превратиться в сонную муху осенью

Осенью нехватка солнечного света способна нарушить привычный режим сна, спровоцировать постоянную усталость и затруднить утреннее пробуждение. Справиться с неприятными симптомами помогут правильное освещение и контроль уровня витамина D. Об этом невролог-сомнолог Елена Царёва рассказала «Вечерней Москве».

За октябрь продолжительность светового дня в Москве уменьшится на два часа 16 минут. К концу месяца солнце будет освещать город всего девять часов 19 минут. Подобные изменения отражаются на внутренних биологических часах, отвечающих за чередование отдыха и бодрствования.

Главную роль в этом механизме играет гормон мелатонин, выработка которого зависит от освещённости. Поэтому с наступлением осени людей начинает раньше клонить в сон, а подниматься с постели становится труднее.

«Тем, кто страдает от избыточной сонливости или тяжело просыпается из-за позднего восхода солнца, можно использовать яркие лампы. Причём также важно учитывать цвет искусственного освещения — он играет важную роль в подавлении мелатонина», — указала врач.

Холодное освещение помогает подавить выработку мелатонина и быстрее избавиться от вялости. Тем, кто засыпает слишком рано, такой свет вечером способен отодвинуть отход ко сну примерно на полтора часа.

Аналогичным эффектом обладают специальные устройства для светотерапии. Белое и голубоватое свечение помогает регулировать циркадные ритмы и поддерживать активность в нужное время суток.

Ещё один важный момент — обеспеченность организма витамином D. Его недостаток может сопровождаться слабостью, дневной сонливостью и ухудшением настроения. Особенно внимательно к этому вопросу стоит относиться жителям мегаполисов, которые редко бывают на улице. Однако необходимость приёма добавок лучше обсудить с врачом.

Ранее Life.ru рассказывал, как перестроить режим сна с наступлением осени. Для более лёгкого пробуждения рекомендуется получать достаточно утреннего света, соблюдать постоянный график отдыха и постепенно приглушать освещение перед сном. Принимать мелатонин и витамины без медицинских показаний не следует.