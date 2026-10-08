Рост продаж на 3742%: Лысые россияне вернули в моду колпаки для сна

В России резко вырос спрос на колпаки для сна: за месяц их продажи увеличились на 3742%. Особенно популярным аксессуар оказался у мужчин старше 40 лет, в том числе у тех, кто носит его, чтобы ночью не мёрзла голова. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, интерес к ночным шапочкам подскочил с наступлением холодов. Раньше такие колпаки использовали главным образом для защиты головы от холода и насекомых, а теперь аксессуар вновь вошёл в обиход.

В отзывах покупатели-мужчины отмечают, что в колпаках голова остаётся в тепле всю ночь. Цены на такие шапочки начинаются примерно от 250 рублей и доходят до 2 тысяч.

Покупают колпаки и женщины. Одни используют их, чтобы сохранить укладку до утра, другие приобретают ночные шапочки мужьям и детям, чтобы те не мёрзли во сне.

Ранее Life.ru писал о другом необычном всплеске спроса: продажи масок чумного доктора в России за неделю выросли более чем на 500%. Пользователи начали массово снимать ролики в характерных масках с длинным «клювом», после чего аксессуар быстро стал популярным на маркетплейсах.