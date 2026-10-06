«Чумовой» тренд: Продажи тех самых масок в России взлетели на 500%

Продажи масок чумного доктора в России за неделю выросли более чем на 500%. По данным SHOT, необычный всплеск спроса разогнал вирусный тренд в соцсетях.

Пользователи начали массово снимать ролики в характерных масках с длинным «клювом», после чего аксессуар быстро стал популярным на маркетплейсах. Самые простые варианты стоят примерно от 400 рублей, а дорогие модели доходят до 18,5 тысячи.

За полный образ придётся доплатить ещё около 10 тысяч рублей. В него обычно входят мантия, шляпа и перчатки.

Продавцы быстро отреагировали на спрос: с начала октября на маркетплейсах начали появляться новые карточки с костюмами и масками чумного доктора.

При этом связывать модный тренд с реальной эпидемиологической угрозой оснований нет. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остаётся спокойной.

У двух контактных выявили COVID-19, ещё у двух — риновирусную инфекцию. Других возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе чумы, лабораторные исследования не обнаружили.

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор завершил наблюдение за 60% контактировавших с заболевшей сотрудницей противочумного института. Решение приняли с учётом результатов лабораторных исследований и состояния здоровья людей. В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся спокойной.