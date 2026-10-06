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Регион
Опубликовано 6 октября, 17:22

«Чумовой» тренд: Продажи тех самых масок в России взлетели на 500%

Продажи масок чумного доктора в России подскочили более чем на 500%

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продажи масок чумного доктора в России за неделю выросли более чем на 500%. По данным SHOT, необычный всплеск спроса разогнал вирусный тренд в соцсетях.

Пользователи начали массово снимать ролики в характерных масках с длинным «клювом», после чего аксессуар быстро стал популярным на маркетплейсах. Самые простые варианты стоят примерно от 400 рублей, а дорогие модели доходят до 18,5 тысячи.

За полный образ придётся доплатить ещё около 10 тысяч рублей. В него обычно входят мантия, шляпа и перчатки.

Продавцы быстро отреагировали на спрос: с начала октября на маркетплейсах начали появляться новые карточки с костюмами и масками чумного доктора.

При этом связывать модный тренд с реальной эпидемиологической угрозой оснований нет. Роспотребнадзор сообщил, что ситуация в Иркутской области, Иркутске и Шелехове остаётся спокойной.

У двух контактных выявили COVID-19, ещё у двух — риновирусную инфекцию. Других возбудителей инфекционных заболеваний, в том числе чумы, лабораторные исследования не обнаружили.

Россияне бросились покупать «Чуму» Камю после новостей из Иркутской области
Россияне бросились покупать «Чуму» Камю после новостей из Иркутской области

Ранее Life.ru сообщал, что Роспотребнадзор завершил наблюдение за 60% контактировавших с заболевшей сотрудницей противочумного института. Решение приняли с учётом результатов лабораторных исследований и состояния здоровья людей. В ведомстве подчеркнули, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остаётся спокойной.

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Александра Мышляева
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