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Регион
Опубликовано 6 октября, 16:50

Россияне бросились покупать «Чуму» Камю после новостей из Иркутской области

Продажи «Чумы» Камю выросли на 86% на фоне новостей из Иркутской области

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Продажи романа Альбера Камю «Чума» выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне новостей из Иркутской области. Такие данные «Осторожно, новости» привели в сети книжных магазинов «Читай-город».

Только за последнюю неделю спрос на произведение увеличился ещё на 20%. Чаще всего книгу покупали жители Москвы и Подмосковья, второе место заняла Челябинская область. В пятёрку регионов с наиболее заметным спросом также вошли Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Интерес к роману вырос после сообщений о заболевании сотрудницы Иркутского противочумного института. В начале октября стационар Шелеховской районной больницы перевели на карантин после подозрения на особо опасную инфекцию.

Роспотребнадзор не выявил аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили.

Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о «чуме» в Иркутской области
Песков призвал верить Роспотребнадзору, а не слухам о «чуме» в Иркутской области

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Анастасия Никонорова
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