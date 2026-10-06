Россияне бросились покупать «Чуму» Камю после новостей из Иркутской области

Продажи романа Альбера Камю «Чума» выросли на 86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне новостей из Иркутской области. Такие данные «Осторожно, новости» привели в сети книжных магазинов «Читай-город».

Только за последнюю неделю спрос на произведение увеличился ещё на 20%. Чаще всего книгу покупали жители Москвы и Подмосковья, второе место заняла Челябинская область. В пятёрку регионов с наиболее заметным спросом также вошли Воронежская и Иркутская области, а также Красноярский край.

Интерес к роману вырос после сообщений о заболевании сотрудницы Иркутского противочумного института. В начале октября стационар Шелеховской районной больницы перевели на карантин после подозрения на особо опасную инфекцию.

Роспотребнадзор не выявил аварийных ситуаций при работе с патогенными микроорганизмами в институте. Из-за специфики работы женщины специалисты определили максимально широкий круг контактных и установили за ними медицинское наблюдение. У двух человек впоследствии обнаружили CoViD-19, ещё у двоих — риновирусную инфекцию, при этом других возбудителей инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили.