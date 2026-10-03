Матрас пожёстче, одеяло потяжелее: Сомнолог назвал факторы, влияющие на качество сна

Утяжелённое одеяло может помочь некоторым тревожным людям крепче спать за счёт дополнительной сенсорной нагрузки, однако подходит такой способ не всем. Об этом рассказал сомнолог Павел Кудинов.

«В основном такие предметы действуют на тревожных людей, испытывающих потребность в дополнительной сенсорной информации, которая их успокаивает», — отметил специалист.

Не меньшее значение имеет матрас. Представление о том, что для здорового сна нужна максимально жёсткая поверхность, Кудинов назвал мифом: из-за давления на отдельные участки тела человек может чаще переворачиваться и хуже отдыхать. Оптимальным вариантом врач считает среднюю жёсткость, подобранную с учётом веса.

Индивидуально стоит выбирать и подушку. Её высота должна поддерживать шею в естественном положении, поэтому проверять изделие лучше непосредственно на своём матрасе.

Ещё одно условие хорошего отдыха — темнота. Сомнолог в беседе с «Москвой 24» рекомендует блэкаут-шторы или маску для глаз: отсутствие света помогает естественной выработке мелатонина, регулирующего цикл сна и бодрствования.

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