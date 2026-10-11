Не заменят лечение: Что такое постбиотики и как они помогают организму

Поддержать микробиоту кишечника могут не только живые бактерии, но и препараты на основе инактивированных микроорганизмов и их компонентов — постбиотики, объяснил кандидат медицинских наук Алексей Кулаков. Однако, по его словам, добавки не заменяют лечение и требуют консультации специалиста.

В беседе с «Газетой.ru» эксперт рассказал, что после инактивации бактериальные клетки и продукты их жизнедеятельности способны сохранять биологическую активность. Они взаимодействуют с иммунной системой кишечника и помогают укрепить защитный барьер слизистой.

Отсутствие живых микроорганизмов упрощает хранение препаратов. Они менее чувствительны к изменениям температуры и кислотности. Такой состав снижает риски нежелательных реакций. Некоторые компоненты постбиотиков можно получить из ферментированных продуктов, включая кефир и квашеную капусту. Однако их содержание там невелико и непостоянно.

Стандартизированную дозу позволяют получить специальные БАДы, но они могут лишь дополнять сбалансированное питание и назначенную терапию. В ситуациях, когда необходимы именно живые бактерии, заменить ими пробиотики нельзя, предупредил специалист.

Ранее гастроэнтеролог назвала продукты для поддержки микрофлоры кишечника. Помимо ферментированной пищи, она рекомендовала включать в рацион источники растительных волокон, которые служат питанием для полезных бактерий.