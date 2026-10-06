Птица, рыба, овощи: Диетолог назвала продукты, помогающие контролировать аппетит

Молочные продукты, птица, рыба и яйца могут помогать регулировать аппетит благодаря содержащемуся в них триптофану, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. По её словам, аминокислота участвует в процессах, связанных с выработкой гормона насыщения GLP-1.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист объяснила, что триптофан может преобразовываться в индол, который влияет на клетки кишечника, вырабатывающие этот гормон. GLP-1 участвует в регулировании уровня глюкозы и передаче сигналов сытости в мозг.

Помимо курицы и индейки, эксперт включила в список источников триптофана лосось, тунец, треску, бобовые, орехи и семена. Такие продукты помогают поддерживать естественные механизмы контроля аппетита. А индол, содержащийся в крестоцветных овощах, укрепляет кишечник и предотвращает воспалительные процессы.

При этом влияние питания на насыщение не означает, что продукты заменяют препараты. Необходимость лекарственной терапии определяет врач, а рацион и физическая активность остаются частью контроля веса.

Ранее диетолог рассказала о пользе коротких прогулок сразу после еды. По её словам, спокойная ходьба в течение 10–30 минут помогает сгладить подъём сахара в крови и может способствовать снижению веса.