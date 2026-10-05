Бодрость вместо стройности: Как влияют на организм модные «дофаминовые прыжки»

Модные нынче «дофаминовые прыжки» помогают взбодриться, но рассчитывать только на них для похудения не стоит, рассказал спортивный физиолог и персональный тренер Никита Скрипник. Он назвал «дофаминовое» название маркетинговым преувеличением.

Специалист отметил в беседе с «Вечерней Москвой», что упражнение может временно сделать тело визуально более подтянутым за счёт уменьшения отёков, однако это не означает потерю жира. Начинать лучше с 30–60 секунд, постепенно увеличивая продолжительность до двух–трёх минут.

Прыжки должны быть низкими, а приземление — мягким. При беременности, повышенном давлении, выраженном ожирении, обострении болезней позвоночника и серьёзных проблемах с суставами такую нагрузку эксперт не советует.

Ранее диетолог раскрыла пользу коротких прогулок после еды. Спокойная ходьба помогает сгладить скачки сахара в крови и может способствовать снижению веса. Специалист посоветовала выделять на неё 10–30 минут после основных приёмов пищи.