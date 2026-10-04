«Партнёр найден, психика выдыхает»: Почему супруги толстеют после свадьбы

После свадьбы люди могут набирать вес, перенимая пищевые привычки супруга и ослабляя контроль за питанием, предупредила психолог Елена Шаронова. Она связала это в том числе с исчезновением потребности постоянно стараться понравиться потенциальному партнёру.

«В стабильном браке партнёр уже найден, психика выдыхает», — отметила собеседница РИАМО.

По её словам, поздние ужины, сладости и снеки постепенно могут стать общей привычкой пары. Сохранять собственный режим оказывается сложнее. Особенно это касается женщин, которые начинают накладывать себе столько же, сколько мужу, хотя энергозатраты у них различаются.

Еда порой заменяет супругам разговоры, прогулки и увлечения, на которые не остаётся времени или сил. Через угощения они выражают заботу. При этом переедание может быть связано и со стрессом, тревогой, нехваткой отдыха или эмоциональной близости.

При проблемах с весом специалист рекомендует учитывать психологическое состояние, обращаться к профильным врачам и психологу, выбирать посильную активность. Начать можно с лёгкой зарядки и небольших прогулок. Она также советует не копировать чужие порции и искать способы проявлять внимание без застолий.

Ранее диетолог предупредила, что еда за компьютером или со смартфоном может способствовать перееданию. Отвлекаясь на экран, человек хуже замечает насыщение и получает меньше удовольствия от вкуса.